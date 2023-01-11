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Единые стандарты для управляющих компаний планируют ввести в России

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/edinye-standarty-dlya-upravlyayushhih-kompanij-planiruyut-vvesti-v-rossii
Единые стандарты для управляющих компаний планируют ввести в России
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Стандарты будут касаться, в частности, уборки подъездов, текущего ремонта, ухода за дворами, ремонта и содержания лифтов.

Планируется также усилить контроль за ценами на обслуживание и содержание жилья. Вопрос в этом году должны проработать Минстрой, ФАС и Минэкономразвития России.

Единые стандарты планируют ввести в связи с тем, что сейчас конкретных правил обслуживания и управления домами нет. Люди платят одинаковые суммы, но получают разное качество услуг. Кроме того, из-за халатности УК со временем ухудшается качество домов.

Определенные стандарты есть и сейчас, но некоторые требования в них противоречат друг другу. Новые нормы должны исключить противоречия и ввести решения для неурегулированных ситуаций, пишут «Известия».

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