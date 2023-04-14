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Единую платформу сервисов для отдыхающих разработают в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/edinuyu-platformu-servisov-dlya-otdyhayushhih-razrabotayut-v-sochi
Единую платформу сервисов для отдыхающих разработают в Сочи
Фото пресс-службы администрации Сочи

В единую платформу внедрят механизмы индивидуализации туристских услуг и продуктов. Она позволит проще планировать отдых на курорте, а также облегчит получение обратной связи.

Платформу создадут в рамках флагманского проекта «Сочи — город мечты». Проект включен в состав стратегии социально-экономического развития курорта до 2035 года, а также синхронизирован с новым генпланом города до 2044 года.

Флагманский проект также включает в себя проект «Курортно-туристический кластер». Благодаря ему в Большом Сочи появится комплексный конкурентноспособный турпродукт. Он подразумевает модернизацию социальной, транспортной, инженерной и финансовой инфраструктуры. Туда планируют включить производителей и поставщиков мебели, продуктов, оборудования, транспорта и коммунальных служб, а также научно-исследовательские институты и образовательные учреждения.

«Все эти организационные решения направлены на то, чтобы отдых в Сочи вне зависимости от места размещения, сезона, программы оставил у наших гостей исключительно положительные эмоции. Как результат, это будет способствовать повышению экономических показателей по всем направлениям отрасли», — цитирует замглавы города Светлану Калинину пресс-служба мэрии Сочи.

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