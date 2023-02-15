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Единственный в России аттракцион «Квантовый скачок» снова запустят в «Сочи Парке»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/edinstvennyj-v-rossii-attraktsion-kvantovyj-skachok-snova-zapustyat-v-sochi-parke
Единственный в России аттракцион «Квантовый скачок» снова запустят в «Сочи Парке»
Фото пресс-службы АО «Сочи Парк»

Больше года аттракцион проходил техобслуживание. Его планируют открыть 22 февраля.

«Квантовый скачок» — единственный в России и шестой в мире гигантский перевернутый бумеранг, который развивает скорость до 105 км/ч. Длина трассы — свыше 350 м. Полет длится всего 56 секунд.

«Экстремальная горка формата «перевернутый бумеранг» умчит с головокружительной скоростью по лихо закрученному треку с «кольцами кобры» и «мертвыми петлями», а потом еще раз — только спиной вперед!» — рассказывают сотрудники парка.

График работы аттракциона доступен на сайте, сообщает пресс-служба АО «Сочи Парк».

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