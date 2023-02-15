Единственный в России аттракцион «Квантовый скачок» снова запустят в «Сочи Парке»
Общество
15.02.2023 21:53
Больше года аттракцион проходил техобслуживание. Его планируют открыть 22 февраля.
«Квантовый скачок» — единственный в России и шестой в мире гигантский перевернутый бумеранг, который развивает скорость до 105 км/ч. Длина трассы — свыше 350 м. Полет длится всего 56 секунд.
«Экстремальная горка формата «перевернутый бумеранг» умчит с головокружительной скоростью по лихо закрученному треку с «кольцами кобры» и «мертвыми петлями», а потом еще раз — только спиной вперед!» — рассказывают сотрудники парка.
График работы аттракциона доступен на сайте, сообщает пресс-служба АО «Сочи Парк».
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