Единое время запрета на шум в доме введут в России

Сроки будут действовать для всех регионов страны — с 23:00 до 7:00. Сейчас каждый регион самостоятельно определяет это время.

Доработанный законопроект о тишине 23 октября внесут в Госдуму. Помимо времени запрета на шум, нововведение устанавливает его и для шумных строительных работ. Так, их можно выполнять с 9:00 до 19:00 — только в будние дни с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00.

Также в законопроекте предусмотрено, что жильцы могут сами составлять акты о нарушении тишины и передавать их в правоохранительные органы. Выбрать ответственного за это человека можно на собраниях. Наибольший штраф за шум в неположенное время составит до 500 тыс. рублей, пишут «Известия».

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