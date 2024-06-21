«Единая Россия» проведет на Кубани акцию «Огненные картины войны»

Акция стала уже традиционной, в этом году она пройдет в четвертый раз. Мероприятия состоятся в ночь с 21 на 22 июня.

«Огненные картины войны» активисты «Единой России» и «Волонтеры Победы» зажгут в Краснодаре, Новороссийске, Курганинске, Крымске и станице Кущевской.

Так, например, в Краснодаре из почти 5 тыс. свечей выложат Вечный огонь и надпись «Кубань помнит!». В Новороссийске зажжется символ героизма и патриотизма — Родина-мать. В Кущевском районе зажгут из свечей белых журавлей, а в Крымске — силуэт солдата Алеши с мемориального комплекса Сопка Героев. В Курганинске огненным символом станет фрагмент из фильма «Жила-была девочка». Это история о маленьких детях, которые наравне со взрослыми пережили тяготы войны.

Все желающие могут принять участие в акции и зажечь свечу в память павших Героев.

Акция в Краснодаре стартует 21 июня в 20:30 на Главной городской площади. В Новороссийске 21 июня в 22:00 на Мемориальном комплексе «Малая Земля». В станице Кущевской 21 июня в 20:30 на Арбатской площади.

В Крымске акция начнется 22 июня в 3:00 на лощади СКЦ (улица Ленина, 231). А в Курганинске 22 июня в 4:00 на Мемориальном комплексе «Ника».

Читайте также: в Краснодаре 22 июня, в День памяти и скорби запланированы мероприятия, к которым могут присоединиться все желающие.