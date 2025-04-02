Дзавар: Модно. Постно. Молодежно

Как готовить и с чем есть дзавар, стремительно обретающий популярность на рынке.

Три страницы меню популярного кафе в деловой части города предлагало разнообразные виды кофе от сиротского «американо» до расфуфыренных бамбла и капучино на миндальном молоке с сиропом из топинамбура. Брускетты с креветочным маслом, вяленными томатами, авокадо и тунцом в нем тоже присутствовали. Но не они привлекли мое внимание, не круассаны с лососем и сливочным сыром, а перловка, затесавшаяся в меню между луковым супом и крутонами с розмарином.

Стоила порция перловки освежающе дорого.

Подавалась в бумажном, а точнее, как меня снисходительно поправил официант, в крафтовом стаканчике и по вкусу была похожа на… перловку.

Но не такую, о которой рассказывают армейские байки. Не перловку, слипшуюся комками, из детсадовского или больничного кошмара. Зернышки у этой перловки были крупные в меру плотные, в меру мягкие, консистенция блюда — рассыпчатая, а вид — праздничный. Назвать это кулинарное творение кашей язык не поворачивался. На мою просьбу заменить полагающейся по рецепту ломтик поджаренного бекона чем-нибудь постным, лучше всего овощным, официант понимающе кивнул и через минуту я наслаждалась перловкой с несколькими тонкими слайсами черной редьки.

Мое небольшое кулинарное приключения натолкнуло меня на мысль приготовить нечто подобное дома. Поскольку перловки пока больше не хотелось, я зашла в ближайший магазин и приобрела…дзавар.

Будем знакомы

Дзавар — это пшеничная крупа. Готовят ее из молочных зерен мелкозернистой пшеницы, слегка приваренной, просушенной и очищенной от оболочки. Дзавар считается культовым национальным армянским продуктом, что не мешает производить его в любом регионе, где растет пшеница.

К примеру, мне попался наш родной кубанский дзавар о чем гордо сообщала скромная этикетка украшавшая прозрачную восьмисотграммовую упаковку.

Как готовить дзавар

Восемьсот граммов крупы только на первый взгляд много. Из дзавара можно приготовить множество разнообразных блюд — от супов до гарниров и даже десертов. Но для начала дзавар нужно правильно сварить.

Первым делом осматриваем крупу и удаляем частички оболочки и мелкий мусор. Мне повезло, кубанский дзавар был чист и ухожен. Осталось отмерить необходимое количество крупы и хорошо ее промыть.

Дзавар можно сварить в кастрюле, залив водой из расчета 1 часть крупы — 3 части воды. Я решила дзавар запечь. В глиняный горшочек насыпаю 100 г дзавара и 300 мл воды. Накрываю крышкой и отправляю в духовку, разогретую до 120 градусов на полтора часа.

Если спустя это время вода не выпарилась и не впиталась в крупу полностью, даю еще минут пять потомится, выключив нагрев или укутав горшочек с дзаваром теплым платком или шарфом.

С чем его едят

Пока готовится базовый элемент, то есть сам дзавар, делаем, как бы сказали продвинутые шеф-повара, топпинг — дополнительные ингредиенты, придающие блюду вкусовую и изысканную завершенность.

Нам понадобится:

Морковь — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Сладкий перец — 1 шт.

Чеснок — пару зубочков

Масло растительное — 50 мл

Соль, черный молотый перец — по вкусу

Как готовим

Лук, морковь, перец нарезаем кубиком или соломкой, так, как нам больше нравится. Последовательно обжариваем сначала лук до легкого румянца, потом добавляем к нему морковь и перец. Присаливаем, перемешиваем пассеруем минут пять-шесть. В последнюю очередь вводим мелко нарубленный или выдавленный через пресс чеснок. Готово.

Процесс подачи

Готовый дзавар можно сразу перемешать с нашей зажаркой — овощным топпингом. Можно разложить на порционные тарелки отдельно дзавар отдельно овощи. Никто не ограничивает нашу фантазию.

Если мы забыли про зелень — ничего страшного. Если же у нас есть под рукой укроп, петрушка, кинза — смело рубим их на мелкие части или рвем руками, приправляя и украшая наше блюдо.

Лучше больше, а не меньше!

Что делать если дзавара получилось больше, чем планировалось?

Готовый дзавар спокойно хранится в холодильнике несколько дней, не теряя вкуса и своих питательных качеств. Даже если покажется, что он слипся и взялся комом — не отчаиваемся. Разогреваем его на сковороде или в микроволновке и он снова становится рассыпчатым и готовым к употреблению. Например на завтрак.

Только в этом случае можно сделать «десертный» вариант дзавара, приправив его не овощной зажаркой, а измельченными орехами, сухофруктами, вареньем, медом, сгущенкой или, что там у нас еще есть сладенького.

Читать также:

Три простых и вкусных блюда из репы