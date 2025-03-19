Дюмин и Бабушкин обсудили работу новой комиссии Госсовета по поддержке ветеранов

Помощник президента, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин провел встречу с губернатором Астраханской области, председателем комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей Игорем Бабушкиным.

Алексей Дюмин и Игорь Бабушкин обсудили основные задачи комиссии, формирование ее состава и план работы до конца года.

«Сегодня вопросы поддержки наших героев и их близких — главный приоритет. Поэтому президент своим указом создал комиссию Госсовета, которая должна объединить усилия и всех комиссий Госсовета, и всех органов власти, и Фонда «Защитники Отечества», и других общественных организаций. Для участников СВО делается много, но остаются проблемы, которые нужно решать как можно скорее. Требуется большее вовлечение регионов, их социальных и медицинских учреждений. Мы должны сделать все, чтобы помочь ребятам, которые возвращаются с фронта, найти себя в мирной жизни. Времени на раскачку нет. Работу комиссии необходимо запустить максимально оперативно», — отметил Алексей Дюмин.

Игорь Бабушкин отметил, что в состав комиссии войдут председатели всех действующих комиссий Госсовета, представители профильных министерств и общественных организаций. Он подчеркнул важность более тесного сотрудничества региональных органов власти и Фонда «Защитники Отечества» как главного организатора и координатора этой работы.

«Фонд работает с конкретными людьми, а комиссия будет работать с общими проблемами и системными вопросами. И наша задача — создать Фонду и органам власти всех уровней благоприятные условия для решения этих проблем. Но конечная цель и у Фонда, и у комиссии общая — обеспечение благополучия наших героев, вернувшихся из зоны специальной военной операции, и членов их семей», — добавил Игорь Бабушкин.

Первое заседание комиссии пройдет уже на следующей неделе.

Читайте также: более 750 земельных участков выдали участникам СВО на Кубани.