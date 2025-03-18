Кондратьев: более 750 земельных участков выдали участникам СВО на Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о действии регионального закона о выделении участков военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.

«Мы обязаны поддержать военнослужащих и их семьи. Поэтому приняли закон, по которому участники СВО могут бесплатно получить земельные участки. Уже предоставили более 750 таких участков и подготовили документы еще на 579. Наибольшее количество из них находится в Краснодаре и Мостовском районе», — рассказал Кондратьев.

Губернатор также отметил, что лучшие показатели по обеспечению участками — в Краснодаре, Новороссийске, Анапе, Динском, Темрюкском и Крымском районах. В муниципалитетах при этом продолжается подбор дополнительных территорий.

На бесплатные участки могут претендовать участники СВО, награжденные званиями Героя РФ или орденами за проявленные боевые заслуги. Также получить землю на льготных условиях могут члены семей военнослужащих, погибших или умерших от полученного в ходе спецоперации ранения.

Земельные участки предоставляются в муниципалитетах по месту постоянного проживания. Если на территории городского округа дефицит земель, участок можно получить в сельских населенных пунктах в границах любого района края, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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