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Двум экс-полицейским дали условный срок за фальсификацию доказательств в Темрюке

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvum-eks-politsejskim-dali-uslovnyj-srok-za-falsifikatsiyu-dokazatelstv-v-temryuke
Двум экс-полицейским дали условный срок за фальсификацию доказательств в Темрюке
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Бывшие замначальника отдела дознания и дознаватель отдела дознания ОМВД РФ по Темрюкскому району признаны виновными в фальсификации доказательств по уголовному делу. Оперативное сопровождение расследования осуществляли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 26 августа 2017 года в дежурной части ОМВД РФ по Темрюкскому району зарегистрировали сообщение о том, что на посту ДПС «Ильич» задержали грузовик, перевозящий более 30 тыс. л спиртного без документов. Проверку поручили дознавателю отдела. Он отправил изъятый грузовик на спецстоянку. В октябре того же года при осмотре автомобиля выяснилось, что в кузове вместо 30 тыс. л груза находится чуть более 19 тыс. л.

Узнав об этом, замначальника отдела дознания дал своему подчиненному указание исправить протокол осмотра. Вместо 31 тыс. 500 л вписали 19 тыс. 140. На злоумышленников завели уголовное дело.

На суде они не признали свою вину. Суд признал их виновными. Экс-замначальника отдела дознания получил 2,5 года условно, его подчиненный — 2 года условно. Также обоим запрещено занимать должности в правоохранительных органах на 2 года. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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