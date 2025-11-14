Двухпоточную систему раздельного сбора отходов внедряют в Краснодаре

Краевая столица стала участником пилотного проекта по организации новой системы сбора мусора. Инициативу реализуют в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

Пилотный проект предусматривает, что жители будут разделять ТКО на два потока. К первому потоку относятся картон, пластик, металл и стекло, то есть незагрязненные отходы, которые можно переработать. Ко второму — смешанные отходы.

«Двухпоточная система удобна жителям, потому что им не нужно иметь дома несколько мусорных контейнеров для разных видов отходов. Достаточно дома сортировать все отходы на две части и относить их в разные мусорные контейнеры», — подчеркнули в департаменте городского хозяйства и ТЭК администрации Краснодара.

Дальнейшую досортировку отходов для получения вторсырья проведут на мусоросортировочном комплексе.

Мусор из баков отвозят в сортировочный комплекс, где его разбирают по фракциям. После этого каждый вид вторичного сырья отправляют на переработку специализированным компаниям, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в проекте также участвуют Новороссийск, Анапа, Армавир, Белореченский район и два населенных пункта Туапсинского округа. За каждым муниципалитетом закреплен свой региональный оператор, который уже приступил к организации новой системы сбора отходов.

