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Двухлетняя девочка выпала из окна квартиры в Геленджике

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvuhletnyaya-devochka-vypala-iz-okna-kvartiry-v-gelendzhike
Двухлетняя девочка выпала из окна квартиры в Геленджике
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Несчастный случай произошел в доме на улице Кирова. Ребенок выпал из окна квартиры на втором этаже.

Информация об этом появилась в соцсетях 2 января. Отмечалось, что девочка при падении получила травмы, ее госпитализировали.

«По данному факту в ОМВД России по городу Геленджику материал зарегистрирован. В настоящее время проводиться проверка, нацеленная на установление всех обстоятельств происшедшего», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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