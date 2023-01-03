Двухлетняя девочка выпала из окна квартиры в Геленджике
Происшествия
03.01.2023 09:46
Несчастный случай произошел в доме на улице Кирова. Ребенок выпал из окна квартиры на втором этаже.
Информация об этом появилась в соцсетях 2 января. Отмечалось, что девочка при падении получила травмы, ее госпитализировали.
«По данному факту в ОМВД России по городу Геленджику материал зарегистрирован. В настоящее время проводиться проверка, нацеленная на установление всех обстоятельств происшедшего», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
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