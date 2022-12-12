Двухлетняя девочка провалилась в открытый люк в Сафари-парке в Краснодаре

Инцидент произошел 10 декабря. В результате происшествия ребенок серьезно не пострадал.

Родители ребенка рассказали в соцсетях, что во время прогулки по Сафари-парку на Солнечном острове их двухлетняя дочка на детской площадке наступила на открытый люк, который выглядел, как лужа. Ребенок выставил руки и только поэтому смог удержаться.

По словам родителей, сотрудники Сафари-парка в качестве компенсации предложили бесплатный билет и мороженое. Девочка получила переохлаждение и сильный стресс.

«На основании поступившего в полицию заявления в настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

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