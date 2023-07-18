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Двухлетняя девочка получила сотрясение в ДТП на Кубани из-за забывшей ее пристегнуть матери-рецидивистки

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvuhletnyaya-devochka-poluchila-sotryasenie-v-dtp-na-kubani-iz-za-zabyvshej-ee-pristegnut-materi-retsidivistki
Двухлетняя девочка получила сотрясение в ДТП на Кубани из-за забывшей ее пристегнуть матери-рецидивистки
Фото t.me/gibdd123region

Авария произошла 17 июля в Красноармейском районе.

По предварительным данным, женщина-водитель выехала на встречку, пытаясь объехать ж/д переезд на красный. Там она врезалась в металлическое блокирующее заграждение.

В результате ДТП 2-летнюю девочку, которая была не пристегнута ремнями в детском автокресле, госпитализировали с сотрясением мозга.

Ранее на водителя уже составляли протокол за нарушение правил перевозки ребенка. Все материалы направят в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия в отношении матери соответствующих мер за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, сообщает БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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