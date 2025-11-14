Двухкамерные электрокардиостимуляторы начали имплантировать в Лабинской ЦРБ

Работу по развитию высокотехнологичной и специализированной медпомощи проводят в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Электроды имплантируются сразу в две камеры сердца, отметил главный врач Лабинской ЦРБ Ринат Жарков.

«Один устанавливают в стенку правого предсердия, другой — в стенку правого желудочка и, вырабатывая электрические стимулы, прибор контролирует и стимулирует работу сразу двух камер сердца», — добавил Жарков.

Медработники сосудистого центра Лабинской ЦРБ уже имплантировали три однокамерных и четыре двухкамерных кардиостимулятора, в том числе российского производства.

На Кубани сегодня действует сеть межрайонных сосудистых центров — 12 региональных, 6 первичных отделений и 3 теле-ПСО, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

