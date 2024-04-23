Двухэтажный мебельный центр загорелся ночью в Анапе

Возгорание в торговом объекте произошло в ночь на 23 апреля на улице Астраханской.

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 1:01. Спасатели прибыли на место уже через 3 минуты и установили, что в двухэтажном мебельном центре случилось возгорание площадью 250 кв. метров.

В 1:25 пожар локализовали, а в 1:41 полностью потушили. На месте происшествия работали 16 спасателей и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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