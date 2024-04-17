Пожар площадью 1000 кв. метров произошел в цеху с деревом в Апшеронске

Возгорание на складе с пиломатериалами произошло днем 17 апреля на улице Луначарского.

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 12:40. Двухэтажное здание на территории деревообрабатывающего цеха загорелось на площади 1 тыс. кв. метров. Пожарным удалось локализовать возгорание к 13:30.

С пожаром в цеху борются 38 спасателей и 12 единиц техники, сообщает пресс-служба МЧС России.

Жители Апшеронска рассказали в соцсетях, что пожар на складе с пиломатериалами виден с разных частей города. Близлежащие улицы окутало дымом.

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