Двухэтажный магазин сгорел на востоке Краснодара

Пожар произошел утром 19 июля на улице Автолюбителей в микрорайоне Гидростроителей.

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 5:11. Прибывшие на место спасатели установили, что загорелось двухэтажное здание на площади 70 кв. м.

В 5:24 пожар локализовали на той же площади, в 5:34 ликвидировали открытое горение, в 6:36 возгорание полностью потушили.

На месте работали 13 человек и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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