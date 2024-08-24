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Двухэтажный дом загорелся в Анапе, огонь охватил 100 кв. метров

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvuhetazhnyj-dom-zagorelsya-v-anape-ogon-ohvatil-100-kv-metrov
Двухэтажный дом загорелся в Анапе, огонь охватил 100 кв. метров
Фото t.me/pva_anapa

Пожар на улице Шевченко начался около 15:40. Видеозаписи с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

На кадрах видна горящая крыша дома и сильное задымление.

Сообщение в экстренные службы поступило в 15:41, на место незамедлительно выехали специалисты. Прибыв на место в 15:49, они установили, что горит двухэтажный дом. Площадь пожара составляла 100 кв. м.

В ликвидации пожара задействованы 14 человек и четыре единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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