Двухэтажный автосервис загорелся на площади 600 кв. метров в Северском районе

Сообщение о возгорании станции техобслуживания на улице Красноармейской в Северском районе поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона 8 июля в 16:15.

Пожарные расчеты прибыли на место и установили, что горит 2-этажное здание СТО на площади 600 кв. м. В 17:00 возгорание локализовали. При пожаре никто не пострадал.

В ликвидации возгорания участвуют 32 человека и 9 единиц техники. Причина возникновения пожара устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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