Двух женщин и ребенка достали через багажник из поврежденной машины в Сочи

ДТП произошло 26 июня около 16:14 на улице Леселидзе.

По предварительным данным, «Москвич-3» вылетел с дороги. На место происшествия прибыли спасатели. Они спустились к поврежденному автомобилю, обесточили его и зафиксировали веревками, чтобы он не покатился по склону. При этом в салоне находились люди — две женщины и ребенок в возрасте 1 года 4 месяцев.

Спасатели эвакуировали пострадавших через багажник и передали сотрудникам скорой помощи, сообщает пресс-служба МКУ «Служба спасения города Сочи».

Читайте также: раскрыто последнее сообщение погибшей в рухнувшем с парковки «Галереи» BMW.