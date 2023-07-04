Двух застрявших в районе лестницы «800 ступеней» парней спасли в Анапе

По словам очевидцем, туристы гуляли вдоль моря, а увидев тропу, решили подняться наверх, но дойти до конечной точки не смогли, застряв на полпути на склоне.

Выйти на связь и отправить геолокацию парни смогли только спустя два часа, когда появился интернет. На место прибыли спасательные службы. Все обошлось и медицинская помощь туристам не понадобилась.

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