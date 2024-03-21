Двух «серых» мусорщиков оштрафовали в Краснодаре

Сотрудники ДПС выявили на улице Российской грузовик ГАЗ со строительными отходами. У 41-летнеговодителя разрешения на перевозку мусора не оказалось.

Грузовик изъяли и отправили на спецстоянку до решения суда. Аналогичный случай произошел в хуторе Ленина. Там полицейские задержали 40-летнего водителя КАМАЗа, который также перевозил строительные отходы без лицензии.

Нарушителям грозит административная ответственность. Она предусматривает штрафы от 2 тыс. рублей до 250 тыс. рублей в зависимости от обстоятельств нарушения, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Краснодару.

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