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Двух «серых» мусорщиков оштрафовали в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvuh-seryh-musorshhikov-oshtrafovali-v-krasnodare
Двух «серых» мусорщиков оштрафовали в Краснодаре
Фото t.me/mvd23krasnodar

Сотрудники ДПС выявили на улице Российской грузовик ГАЗ со строительными отходами. У 41-летнеговодителя разрешения на перевозку мусора не оказалось.

Грузовик изъяли и отправили на спецстоянку до решения суда. Аналогичный случай произошел в хуторе Ленина. Там полицейские задержали 40-летнего водителя КАМАЗа, который также перевозил строительные отходы без лицензии.

Нарушителям грозит административная ответственность. Она предусматривает штрафы от 2 тыс. рублей до 250 тыс. рублей в зависимости от обстоятельств нарушения, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Краснодару.

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