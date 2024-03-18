В Краснодаре задержали мажоров на люксовых авто, гонявших без номеров по Красной

Видео, на котором несколько иномарок без номеров едут по улице Красной, сигналя и подрезая другие автомобили, выложили в соцсети очевидцы.

Полиция Краснодара установила личности нарушителей. Ими оказались местные жители в возрасте от 22 до 23 лет. На молодых людей составили административные протоколы за управление автомобилями без номеров и за тонировку.

Каждому из нарушителей грозят административные штрафы более 5 тыс. рублей и лишение водительских прав на срок до трех месяцев, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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