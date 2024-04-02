Сбежавших из дома в Ижевске влюбленных школьников ищут в Краснодарском крае

По данным поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», 13-летняя Вероника Филатова и 15-летний Азат Тимганов ушли из дома в Ижевске Удмуртской республики днем 23 марта.

Мальчик 10 дней назад забрал из дома в Ижевске девочку, а затем подростки покинули столицу Удмуртской Республики. Местоположение беглецов в последний раз зафиксировали в Казани. Затем по запросу полиции мобильный оператор отследил сотовые телефоны школьников уже в Адлере.

Рост девочки 168 см, телосложение нормальное, волосы русые, глаза карие. Была одета в сиреневую куртку с капюшоном, черные широкие штаны, черные на широкой подошве ботинки.

Рост парня 171 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в серую куртку, черно-белая в клетчатую рубашку, черные джинсы, бело-красные кроссовки.

По данным поисковиков, подростки могут находиться на территории Краснодарского края. Граждан, обладающих информацией о местонахождении подростков, просят позвонить по телефонам 8 (920) 706-02-94 и 8 (987) 099-70-92, сообщает Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в Telegram.

Читайте также: пропавшего в Мостовском районе 10-летнего мальчика нашли погибшим в устье реки.