Двух риелторов будут судить за обман покупателей квартир на 59 млн рублей в Сочи

В полиции Сочи завершили расследование многоэпизодного уголовного дела о мошенничестве в отношении двоих жителей Красноярского края в возрасте 32 и 25 лет.

По данным следствия, мужчины продавали чужие квартиры в домах в Адлерском районе. Злоумышленники представлялись владельцами недвижимости, хотя на самом деле жилье пим не принадлежало. В результате пострадали 12 человек, ущерб превысил 59 млн рублей.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. До суда подозреваемых отпустили под подписку о невыезде, на их имущество наложили арест.

Расследование завершено, материалы дела передали в суд. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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