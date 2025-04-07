Двух приезжих из Архангельска осудили за мошенничество в Новороссийске

Уроженцев Архангельска приговорили к длительным срокам лишения свободы за телефонное мошенничество.

Установили, что с 5 по 17 октября 2022 года 32 и 39-летние мужчины использовали различные номера телефонов. По договоренности с неустановленными лицами они представлялись работниками службы безопасности банка и уговаривали жительниц Новороссийска и Уфы перевести деньги на безопасные счета, чтобы уберечься от странных операций и спасти средства. По указанию мошенников женщины перевели на указанные счета 5,9 и свыше 132 млн рублей.

Суд согласился с доказательствами, представленными гособвинителем прокуратуры Новороссийска, и признал мужчин виновными в мошенничестве в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору. Мошенников приговорили к 9 и 10 годам исправительной колонии строгого режима. Гражданский иск удовлетворил суд, сумму ущерба взыскали с подсудимых, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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