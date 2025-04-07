Агроном из Белореченска отдала почти полтора миллиона рублей псевдо-трейдеру

Двадцатипятилетняя девушка отдала мошенникам 1 млн рублей, взятый в кредит, и убедила подругу инвестировать еще 400 тыс. в несуществующие биржевые проекты.

Девушка работала агрономом в Белореченске. Она познакомилась на сайте знакомств с молодым человеком по имени Марк, который предложил ей возможность быстрого заработка на бирже.

«Познакомилась с парнем на сайте знакомств. Начали общаться. В диалоге он посоветовал книгу по трейдингу, сказал, что торгует с аналитиком и предложил попробовать. Я согласилась поговорить с аналитиком, и мы начали работу. Я вложила сначала 10 тыс. рублей, затем 30 тыс. рублей», — рассказала потерпевшая.

После этого мошенники заинтересовали жертву обещаниями высокой прибыли, побудив ее оформить два кредита по 500 тыс. рублей каждый и перевести средства на указанные счета. Не остановившись на этом, аферисты убедили девушку привлечь «бенефициара» — в результате пострадавшая уговорила подругу вложить в несуществующий проект дополнительно 400 тыс. рублей.

Общая сумма ущерба от действий лжетрейдеров составила порядка 1,4 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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