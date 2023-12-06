Двух пострадавших в ДТП с маршруткой и бензовозом на Кубани выписали из больницы

Двое пострадавших выписаны из ЦРБ Славянска-на-Кубани, еще одного человека в тяжелом состоянии перевели в Краснодар. Об этом утром 6 декабря сообщили в Федеральном центре медицины катастроф Минздрава России.

По данным ведомства в крупной аварии с участием бензовоза и маршрутки пострадали 17 человек, включая одного ребенка. Трое погибли.

Чтобы оказать помощь пострадавшим, на место происшествия было направлено шесть выездных медбригад СМП Славянск-на-Кубани. Пострадавших доставили в ЦРБ Славянск-на-Кубани. Из них пятеро находились в тяжелом состоянии, их поместили в реанимацию.

Специалисты санавиации из Краевой клинической больницы №1 также прибыли в Славянскую ЦРБ для консультации и принятия решения о лечении пострадавших. Провели медицинскую эвакуацию одного человека в тяжелом состоянии в ККБ № 1 Краснодара.

«На утро 6 декабря, два человека уже выписаны из ЦРБ Славянска-на-Кубани, остальным оказывается вся необходимая медицинская помощь. По всем тяжелопострадавшим, а также ребенку, запланированы телемедицинские консультации со специалистами Федеральных медицинских организаций для принятия решения о дальнейшей тактике лечения и, при необходимости, организации медицинской эвакуации в медицинские организации федерального уровня», — сообщает пресс-служба Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после ДТП с маршруткой и бензовозом в Краснодарском крае завели уголовное дело.