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Двух подростков на мотоцикле и мопеде поймали полицейские в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvuh-podrostkov-na-mototsikle-i-mopede-pojmali-politsejskie-v-anape
Двух подростков на мотоцикле и мопеде поймали полицейские в Анапе
Фото t.me/OMVD_Anapa_news

У несовершеннолетних изъяли транспорт и составили административные протоколы за вождение без прав.

Первый случай произошел в станице Анапской. Там госавтоинспекторы остановили мопед Yamaha, за рулем которого находился 17-летний подросток. Водительского удостоверения у него не было, обучение вождению он не проходил.

В присутствии законного представителя подростка отстранили от управления мопедом и составили административный протокол. Мопед отправили на спецстоянку.

Второй случай произошел в хуторе Красный. Там правоохранители задержали 13-летнего мотоциклиста. Также в присутствии законного представителя на школьника завели протокол и забрали мотоцикл. Транспорт поместили на спецстоянку.

Материалы в отношении несовершеннолетних рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних, сообщает пресс-служба ОМВД России по Анапе.

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