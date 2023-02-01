Двух подозреваемых в попытке заказать убийство пристава в Анапе заключили под стражу
Четверых участников преступной организации от 36 до 62 лет подозревают в организации поджога дома и автомобиля судебного пристава с целью убийства по мотивам политической и идеологической ненависти. Двоих подозреваемых арестовали.
Анапский городской суд постановил заключить подозреваемых под стражу. В ходе судебного заседания 58-летний подозреваемый и его адвокат просили избрать в качестве меры пресечения домашний арест. Ввиду того, что мужчина подозревается в совершении особо тяжкого преступления, может скрыться от следствия и суда, а также оказать давление на свидетелей и потерпевших, суд отказался изменить меру пресечения. Мужчину заключили под стражу до 30 марта включительно.
В отношении еще одного подозреваемого рассмотрели также административное дело о неповиновении сотрудникам полиции. Установлено, что 30 января в следственном отделении Анапы он высказывал негодование по поводу работы полиции, нецензурно выражался и мешал работе учреждения. При этом он называл себя «гражданином СССР»*, размахивал руками и оскорблял полицейских. На замечания мужчина не реагировал. Его приговорили к административному аресту на 13 суток, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным следствия, четверо участников организации «Профсоюз СССР» в Анапе, которая может иметь отношение к «Гражданам СССР»* планировали поджечь дом и автомобиль сотрудника ФССП России, чтобы убить его. Они начали подыскивать исполнителей, но их деятельность попала в поле зрения правоохранителей. В роли исполнителей выступили сотрудники краевого центра по противодействию экстремизму. Злоумышленников задержали.
*признана в России экстремистской организацией.
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