Двух организаторов запрещенной в РФ китайской секты арестовали в Краснодаре

Двух жителей Краснодара подозревают в организации деятельности иностранной неправительственной структуры, чьи зарубежные центры (шесть американских и один британский) признаны нежелательными на территории РФ. Следователи совместно с сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю провели обыски в домах организаторов и адептов и занимаемых ими помещениях.

По данным следствия, в период с июля 2020 года по ноябрь 2023 года подозреваемые являлись участниками «Фалуньгун»* и «Фалунь Дафа»* (признаны нежелательными на территории Российской Федерации (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ). Они организовали деятельность этой организации на Кубани. Вовлекали новых адептов, проводили собрания, разрабатывали и распространяли специализированную литературу. А также публиковали информацию о своей деятельности в интернете.

На участников организации завели уголовное дело. Следователи провели порядка 20 обысков в домах организаторов и адептов. А также в занимаемых ими помещениях в Краснодаре, Новороссийске, Темрюкском, Абинском и Усть-Лабинском районах.

При обысках обнаружили средства связи, запрещенная литература и атрибутика, а также иные предметы, имеющие значение для уголовного дела.

В настоящее время оба организатора заключены под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, ведется сбор доказательств. Устанавливаются личности иных участников запрещенной организации, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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*признана нежелательной на территории Российской Федерации (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ)