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Двух мужчин задержали за незаконную охоту на зайцев в Тимашевском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvuh-muzhchin-zaderzhali-za-nezakonnuyu-ohotu-na-zajtsev-v-timashevskom-rajone
Двух мужчин задержали за незаконную охоту на зайцев в Тимашевском районе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение о том, что двое неизвестных мужчин незаконно охотятся на полях станицы Медведовской, поступило в полицию от инспектора охотнадзора.

Прибыв на место, правоохранители задержали двух приезжих из Туапсе 62 и 50 лет. Мужчины, не имея лицензии, охотились на зайцев-русаков. Ущерб устанавливается.

На подозреваемых завели уголовное дело. За незаконную охоту им грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ОМВД России по Тимашевскому району.

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