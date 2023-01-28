Двух мужчин задержали за незаконную охоту на зайцев в Тимашевском районе

Сообщение о том, что двое неизвестных мужчин незаконно охотятся на полях станицы Медведовской, поступило в полицию от инспектора охотнадзора.

Прибыв на место, правоохранители задержали двух приезжих из Туапсе 62 и 50 лет. Мужчины, не имея лицензии, охотились на зайцев-русаков. Ущерб устанавливается.

На подозреваемых завели уголовное дело. За незаконную охоту им грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ОМВД России по Тимашевскому району.

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