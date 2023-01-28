Двух мужчин задержали за незаконную охоту на зайцев в Тимашевском районе
Происшествия
28.01.2023 15:54
Сообщение о том, что двое неизвестных мужчин незаконно охотятся на полях станицы Медведовской, поступило в полицию от инспектора охотнадзора.
Прибыв на место, правоохранители задержали двух приезжих из Туапсе 62 и 50 лет. Мужчины, не имея лицензии, охотились на зайцев-русаков. Ущерб устанавливается.
На подозреваемых завели уголовное дело. За незаконную охоту им грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ОМВД России по Тимашевскому району.
Читайте также: в Мостовском районе браконьеры убили краснокнижного лесного кота.
Популярные новости
- Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
- Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
- Стрелков ответил Пригожину и Рогозину на призывы приехать в Донбасс
- Мужчина трижды выстрелил в голову знакомому из-за земельного спора в Адыгее
- Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России