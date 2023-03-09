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Двух игроков ФК «Краснодар» вызвали в сборную Армении

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvuh-igrokov-fk-krasnodar-vyzvali-v-sbornuyu-armenii
Двух игроков ФК «Краснодар» вызвали в сборную Армении
Фото fckrasnodar.ru

На сборы поехали бомбардир основной команды Эдуард Сперцян и центральный защитник «молодежки» Георгий Арутюнян.

Для Арутюняна этот вызов в национальную сборную Армении стал дебютным. Футболист в этом сезоне сыграл 7 матчей за «Краснодар-2» и 13 игр за «молодежку» — там он отметился одним голом и голевой передачей.

«Наставник национальной сборной Армении Александр Петраков составил список игроков, которые примут участие в предстоящем сборе. 25 марта в Ереване пройдет матч отборочного раунда чемпионата Европы-2024 УЕФА Армения — Турция», — сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», два игрока ФК «Краснодар» вошли в расширенный состав сборной России.

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