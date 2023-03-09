Двух игроков ФК «Краснодар» вызвали в сборную Армении
Спорт
09.03.2023 09:40
На сборы поехали бомбардир основной команды Эдуард Сперцян и центральный защитник «молодежки» Георгий Арутюнян.
Для Арутюняна этот вызов в национальную сборную Армении стал дебютным. Футболист в этом сезоне сыграл 7 матчей за «Краснодар-2» и 13 игр за «молодежку» — там он отметился одним голом и голевой передачей.
«Наставник национальной сборной Армении Александр Петраков составил список игроков, которые примут участие в предстоящем сборе. 25 марта в Ереване пройдет матч отборочного раунда чемпионата Европы-2024 УЕФА Армения — Турция», — сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», два игрока ФК «Краснодар» вошли в расширенный состав сборной России.
Популярные новости
- Автомобиль загорелся на парковке в Геленджике, прохожие спасали соседние машины
- Ветеринары борются за жизнь страуса, пойманного спасателями в горах Новороссийска
- В «Сочи Парке» посетители застряли на единственном в РФ аттракционе «Квантовый скачок»
- Повредивших памятники на сельском кладбище в Северском районе вандалов задержали
- На Крымском мосту в ближайшее время могут открыть движение для пустых грузовиков
- Шеф-повар из Краснодара вошел в топ-10 лучших поваров России