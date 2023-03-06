Два игрока ФК «Краснодар» вошли в расширенный состав сборной России

В расширенный список игроков на мартовские матчи вошли вратарь «быков» Матвей Сафонов и полузащитник Ильзат Ахметов.

Всего в составе сборной России вошел 41 футболист. В том числе игроки «Сочи» — вратарь Сослан Джанаев и защитник Артем Макарчук.

Также вошли игроки «Динамо» Антон Шунин, Константин Тюкавин, Даниил Фомин, Арсен Захарян, футболисты «Спартака» Александр Селихов, Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов, Никита Чернов, Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов, Михаил Игнатов, Александр Соболев. Игроки «Зенита» Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Далер Кузяев, Андрей Мостовой.

Футболисты «Ростова» Сергей Песьяков, Максим Осипенко, Данил Глебов, Николай Комличенко, игроки «Локомотива» Станислав Магкеев, Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Антон Миранчук, Сергей Пиняев, участники ФК «Крылья Советов» Александр Солдатенков, Александр Коваленко и Владимир Писарский.

Также состав пополнили игроки «Урала» Илья Помазун, Мингиян Бевеев, футболисты ЦСКА Игорь Дивеев, Иван Обляков и Федор Чалов. Кроме того, в состав сборной России вошли полузащитник «Монако» Александр Головин и футболист итальянского «Торино» Алексей Миранчук.

Окончательный состав планируют объявить 16 марта. Весенний сбор пройдет с 19 по 28 марта, сообщает ТАСС.

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