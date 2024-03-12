Двух футболистов «Краснодара» вызвали в сборную Армении

Всего из команд РПЛ в сборную Армении на мартовские матчи с Косово и Чехией получили четыре игрока.

В заявку попали игроки ФК «Краснодар» — Эдуард Сперцян и Георгий Арутюнян. Также в заявке представитель «Локомотива» Наир Тикнизян и игрок «Рубина» Иву Угочукву.

Всего в сборную вызвали 24 игрока, сообщает пресс-служба Федерации футбола Армении.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», три игрока «Краснодара» вошли в итоговый состав сборной России на матчи в марте.