Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Двух девушек зажало в салоне автомобиля после ДТП в Лабинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvuh-devushek-zazhalo-v-salone-avtomobilya-posle-dtp-v-labinskom-rajone
Двух девушек зажало в салоне автомобиля после ДТП в Лабинском районе
Фото t.me/kubanspas

Авария на трассе Лабинск — Майкоп произошла вечером 8 февраля.

По предварительным данным столкнулись два автомобиля. В результате аварии две девушки получили многочисленные травмы и оказались зажаты в салоне поврежденной легковушки.

Спасатели Лабинского АСО с помощью гидравлического инструмента извлекли пострадавших и передали медицинским работникам, сообщает пресс-служба ГКУ «Кубань-СПАС» в Telegram.

Читайте также: пьяный неопытный водитель легковушки врезался в грузовик в Новокубанском районе.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях