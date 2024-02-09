Двух девушек зажало в салоне автомобиля после ДТП в Лабинском районе
Происшествия
09.02.2024 15:38
Авария на трассе Лабинск — Майкоп произошла вечером 8 февраля.
По предварительным данным столкнулись два автомобиля. В результате аварии две девушки получили многочисленные травмы и оказались зажаты в салоне поврежденной легковушки.
Спасатели Лабинского АСО с помощью гидравлического инструмента извлекли пострадавших и передали медицинским работникам, сообщает пресс-служба ГКУ «Кубань-СПАС» в Telegram.
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