Двух девушек зажало в салоне автомобиля после ДТП в Лабинском районе

Авария на трассе Лабинск — Майкоп произошла вечером 8 февраля.

По предварительным данным столкнулись два автомобиля. В результате аварии две девушки получили многочисленные травмы и оказались зажаты в салоне поврежденной легковушки.

Спасатели Лабинского АСО с помощью гидравлического инструмента извлекли пострадавших и передали медицинским работникам, сообщает пресс-служба ГКУ «Кубань-СПАС» в Telegram.

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