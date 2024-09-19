Двух девушек на сапбордах унесло в море в Туапсинском районе

На Черноморском побережье туристов на сапбордах снова унесло далеко в море ветром и волнами.

Две девушки подали сигнал бедствия спасателям — они не могли самостоятельно вернуться к берегу из-за сильного ветра.

Спасатели вышли в море на служебном катере, пострадавшие успели передать им свои координаты.

Туристок обнаружили примерно в 3 км от берега и доставили в безопасное место. Медицинская помощь им не потребовалась, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее уснувшего на сапборде туриста унесло далеко в море в районе Джубги.