Двух братьев, пропавших в Горячем Ключе, нашли живыми

Два брата-подростка 17 и 15 лет 27 октября около 11:00 ушли из дома в районе Широкой Балки. После этого их местонахождение было неизвестно.

Подростков искали волонтеры и полиция. Утром 28 октября стало известно, что полицейские вернули пропавших братьев домой.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции несовершеннолетние были найдены и переданы своим законным представителям. Установлено, что противоправных действий в отношении них не совершалось», — сообщает ОМВД России по Горячему Ключу.

О том, где подростки были и почему ушли, не сообщается.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», два брата ушли из дома и могли из села самостоятельно отправиться в Горячий Ключ.