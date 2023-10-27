Два брата в возрасте 17 и 15 лет сбежали из дома в Горячем Ключе

По данным полиции, два брата 2006 и 2008 года рождения 27 октября около 11:00 ушли из дома в районе Широкой Балки.

До настоящего времени местонахождение подростков неизвестно, домой они не вернулись. Братья могли уехать в Горячий Ключ.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении подростков, просят позвонить в полиции по телефону 8 (86159) 3-52-91, сообщает ОМВД России по Горячему Ключу в Telegram.

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