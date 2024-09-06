Дворник, риэлтор, врач: эксперты рассказали, кто в дефиците на Кубани

Согласно исследованию, по итогам лета самыми востребованными и дефицитными специалистами на Кубани оказались дворник, агент по недвижимости и врач. Также в пятерку вошли повар/пекарь/кондитер и продавец.

Кроме них в топ-20 дефицитных специалистов — токарь/фрезеровщик/шлифовщик, сварщик, администратор торгового зала, автомеханик, слесарь/сантехник, фармацевт, медсестра, монтажник и другие.

Уточняется, что на одну такую вакансию приходится от 0,8 до 2,2 резюме при нормальном уровне конкуренции — от 4 до 8 резюме на вакансию. По словам экспертов, если показатель меньше 2, можно говорить о серьезном кадровом голоде, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе hh.ru Юг.

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