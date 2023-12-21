Дворник пыталась утопить щенков в пруду в Краснодарском крае

Случай произошел в Центральном парке Абинска. К счастью, недавно родившихся собак удалось спасти.

Очевидцы заметили, что женщина-дворник сложила троих щенков в пакет, завязала его и поместила в коробку. После этого она положила коробку с щенками в пруд. Неравнодушные люди сразу бросились спасать беззащитных животных.

Дворник не смогла объяснить свой поступок. Спасенным щенкам уже ищут хозяев. На информацию о попытке убийства собак обратили внимание правоохранительные органы.

«В дежурной части части ОМВД России по Абинскому материал зарегистрирован, проводится проверка», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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