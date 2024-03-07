Дворец гимнастики начнут строить осенью в Краснодаре

Дворец гимнастики планируют построить на территории «Города спорта», работы начнутся осенью 2024 года.

Об этом сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев 7 марта в ходе рабочего визита президента России Владимира Путина и посещения нового Дворца самбо.

«Осенью приступаем к строительству Дворца гимнастики. Дальше будут Дворец легкой атлетики, гостиница 2-звезд, чтобы ребятам можно было доступно приезжать на сборы», — заявил губернатор.

Сейчас на территории «Города спорта» открыты Ледовый дворец площадью 20 тыс. кв. м, комплекс «Чемпион», «Баскет-холл», а также Дворец водных видов спорта. Торжественное открытие Дворца самбо состоится в ближайшее время, отметил глава Кубани.

«Площадь дворца — 30 тыс. кв. м. Он включает четыре тренировочных ковра и четыре ковра — сама спортивная арена. Одномоментно на трибунах могут находиться 3 тыс. человек. Это серьезное спортивное сооружение, которое может принимать соревнования России, Европы и мира», — цитирует Вениамина Кондратьева ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Путин посетил Дворец самбо в Краснодаре.