Двоим жителям Новопокровского района грозит реальный срок за кражу 12 ящиков для овощей

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Местные жители в возрасте 52 и 60 лет обвиняются в краже.

Следователи установили, что мужчины проникли на территорию промзоны и вынесли 12 деревянных контейнеров для транспортировки и хранения овощей.

Ущерб от их действий составил около 55 тыс. рублей.

Сейчас оба злоумышленника находятся под подпиской о невыезде. Дело направили в суд. Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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