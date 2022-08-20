Двоим жителям Новопокровского района грозит реальный срок за кражу 12 ящиков для овощей
Происшествия
20.08.2022 13:34
Местные жители в возрасте 52 и 60 лет обвиняются в краже.
Следователи установили, что мужчины проникли на территорию промзоны и вынесли 12 деревянных контейнеров для транспортировки и хранения овощей.
Ущерб от их действий составил около 55 тыс. рублей.
Сейчас оба злоумышленника находятся под подпиской о невыезде. Дело направили в суд. Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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