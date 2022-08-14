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В Брюховецком районе двое работников фермы с помощью тачки украли с предприятия 40 решеток

Происшествия
14.08.2022 13:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-bryuhovetskom-rajone-dvoe-rabotnikov-fermy-s-pomoshhyu-tachki-ukrali-s-predpriyatiya-40-reshetok
В Брюховецком районе двое работников фермы с помощью тачки украли с предприятия 40 решеток
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сотрудник молочно-товарной фермы заметил, что с территории предприятия пропали 40 металлических очистительных решеток и обратился за помощью в полицию. Сумма ущерба составила более 40 тыс. рублей.

Полицейские выяснили, что к пропаже решеток причастны двое сотрудников фермы. Их задержали на рабочем месте и доставили в отдел МВД.

Установили, что один из злоумышленников зашел в корпус фермы и при помощи тачки вывез к забору 40 решеток. Через отверстие в ограждении он вынес металлические изделия за территорию предприятия. Там его ждал коллега-сообщник на автомобиле.

Возбудили уголовное дело. За кражу решеток с фермы мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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