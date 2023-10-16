Двоим участникам нападения на полицейского в Краснодаре суд дал полгода колонии

Приговор по делу о нападении на полицейского в отношении двоих парней в возрасте 19 и 22 лет в октябре вынес суд в Краснодаре.

Суд признал подсудимых виновными в применении насилия в отношении представителей власти. Подсудимые полностью признали свою вину и ходатайствовали о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Суд назначил каждому по 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

В нападении на сотрудников полиции участвовал еще один мужчина, он скрылся от следствия и находится в розыске. В его отношении уголовное дело расследуют отдельно, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел в ночь на 29 июля на улице Тургенева возле временного поста полиции. По версии следствия, ВАЗ-2107 остановился посреди дороги, перекрыв проезд другим машинам. Сотрудники ДПС подошли к «семерке» и сделали замечание водителю. Из автомобиля вышли двое молодых людей, которые начали конфликтовать с полицейскими, а затем напали на них.

По факту нападения на полицейских возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Сотрудникам ДПС в Краснодаре после нападения потребовалась медицинская помощь.