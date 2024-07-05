Двоих жителей Кубани будут судить за торговлю контрафактными сигаретами и разбой

Преступление выявили и пресекла сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю и Южной оперативной таможни.

По данным следствия, двое жителей Краснодара в возрасте 26 и 40 лет купили 171 тыс. пачек безакцизных сигарет более чем на 16 млн рублей. Под видом продуктов народного потребления они доставили сигареты самолетом из Армении в аэропорт Краснодара. Один из злоумышленников, являясь индивидуальным предпринимателем, купил еще более 10 тыс. пачек безакцизных сигарет на 2 млн рулей и хранил для продажи на складе одного из рынков Краснодара.

Кроме того, один из подозреваемых вместе с четырьмя сообщниками, применяя угрозы, вымогал 5,5 млн рублей и автомобиль Audi А-5 у своего знакомого. Вымогатели забрали у пострадавшего иномарку вместе с документами. Позже злоумышленники, угрожая оружием, забрали у пострадавшего еще и ювелирные украшения. Общая сумма причиненного ущерба составила превысила 1 млн 590 тыс. рублей. Сообщники вымогателя уже отвечают перед судом, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела о незаконном обороте товаров без маркировки, разбое, вымогательстве, грабеже, похищении или повреждении документов. Следственная часть ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершила расследование.

Во время предварительного расследования 40-летний обвиняемый находился под стражей, его 27-летний сообщник — под подпиской о невыезде. На имущество обвиняемых на сумму около 9 млн рублей суд наложил арест. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы и штрафы до 1 млн рублей.

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