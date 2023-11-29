На Кубани будут судить троих членов ОПГ за торговлю контрафактными сигаретами

В полиции завершили расследовать уголовное дело в отношении троих местных жителей в возрасте от 40 до 42 лет о незаконном обороте продукции без маркировки и использовании чужого товарного знака.

По данным следствия, в составе организованной группы с октября 2020 по август 2022 злоумышленники покупали, хранили и перевозили для продажи табачную продукцию без маркировки. Злоумышленники использовали для хранения склад в Краснодаре.

Всего изъяли из незаконного оборота более 100 тыс. пачек нелегальной табачной продукции на сумму более 10,5 млн рублей. Также установлено, что мужчины незаконно использовали чужие товарные знаки. Сумма ущерба правообладателям составила 5,7 млн рублей.

На период предварительного следствия обвиняемым избирали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование завершено, материалы дела передали в суд. Обвиняемым грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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