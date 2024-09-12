Двоих унесенных в море сапбордистов спасли в Сочи

Спасателям ЮРПСО МЧС России 11 сентября в 21:00 позвонил мужчина и сообщил о том, что его дети вышли на закате на сапбордах в море и не вернулись.

По словам звонившего, с берега он увидел, что детей уносит все дальше в море, и самостоятельно вернуться они не могут. У туристов был с собой телефон, они смогли отправить спасателям координаты своего местонахождения.

Спасатели на гидроцикле вышли на поиски пропавших. Несмотря на то, что у берега море было спокойное, на глубине штормило. Поднялись волны, которые осложняли ночной поиск. Пострадавших обнаружили на удалении 3 км от берега районе Центрального пляжа поселка Лазаревское.

Спасатели эвакуировали на берег 22-летнюю девушку и ее 20-летнего брата, помощь медиков им не потребовалась, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в Telegram.

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