Двоих приезжих, которые украли из багажника автомобиля сумку с 15 млн рублей в Краснодаре, задержали
Происшествия
31.03.2023 10:35
В дежурную часть отдела полиции УМВД России по городу Краснодару с сообщением о краже обратился местный житель. По его словам, из багажника его машины пропала сумка с крупной суммой денег.
По данным следствия, в Краснодаре 47-летний житель Волгограда и 39-летний житель Воронежа на парковке торгового центра открыли багажник автомобиля и похитили оттуда сумку с 15 млн рублей. После этого злоумышленники покинули Кубань.
Полицейские осмотрели автомобиль и не обнаружили следов взлома замка. Краснодарские оперативники задержали злоумышленников по месту их проживания и доставили в Краснодар.
Возбудили уголовное дело о краже. Подозреваемых поместили под стражу, им грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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