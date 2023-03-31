Двоих приезжих, которые украли из багажника автомобиля сумку с 15 млн рублей в Краснодаре, задержали

В дежурную часть отдела полиции УМВД России по городу Краснодару с сообщением о краже обратился местный житель. По его словам, из багажника его машины пропала сумка с крупной суммой денег.

По данным следствия, в Краснодаре 47-летний житель Волгограда и 39-летний житель Воронежа на парковке торгового центра открыли багажник автомобиля и похитили оттуда сумку с 15 млн рублей. После этого злоумышленники покинули Кубань.

Полицейские осмотрели автомобиль и не обнаружили следов взлома замка. Краснодарские оперативники задержали злоумышленников по месту их проживания и доставили в Краснодар.

Возбудили уголовное дело о краже. Подозреваемых поместили под стражу, им грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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