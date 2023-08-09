Двоих пострадавших в ДТП в Абхазии туристов из РФ доставили в больницу Сочи

Жесткое ДТП произошло 8 августа в Гагрском районе. Микроавтобус с российскими туристами столкнулся с легковушкой.

В результате аварии погибли два человека: 27-летняя жительница РФ и 66-летний гражданин Абхазии. Еще 12 человек пострадали, почти все из них туристы из России. Их доставили в гагрскую больницу для оказания помощи.

В минздраве Абхазии уточнили, что двоих пострадавших в ДТП с микроавтобусом с переломами доставили в Сочи в горбольницу № 4. Еще одну пострадавшую планируют направить для лечения в Сочи в ближайшие дни, сообщает ТАСС.

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